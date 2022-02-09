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Canlı bomba saldırısı son anda önlendi! Emniyet duyurdu

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandığı duyuruldu.

09.02.2022 - 17:10 |
Canlı bomba saldırısı son anda önlendi! Emniyet duyurdu

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde;

Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu;

Saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.


Canlı bomba saldırısı son anda önlendi Emniyet duyurdu

Ayrıca; Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.

Canlı bomba saldırısı son anda önlendi Emniyet duyurdu

Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir.

Canlı bomba saldırısı son anda önlendi Emniyet duyurdu

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