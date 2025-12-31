Çankırı'da bugün (31 Aralık) okullar tatil mi? Çankırı Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi
Çankırı’da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık’ta tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli ile ana sınıfa giden çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacak.
Çankırı'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bugün ara verildi.
Çankırı Valiliği sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz merkezindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur’an kursları dahil) 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.