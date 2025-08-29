Antalya piyazının olmazsa olmazı! Çandır fasulyesi için coğrafi işaret başvurusu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.08.2025 - 15:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Antalya piyazının olmazsa olmazı Çandır fasulyesinin tescillenmesi için çalışmalar sürüyor. Çandır fasulyesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na ‘Coğrafi İşaret' başvurusu yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi, asırlardır Yarbaşçandır'da üretilen ve bölge için marka değeri haline gelen Çandır fasulyesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na ‘Coğrafi İşaret' başvurusu yaptı. Yapılan başvuru ile Antalya piyazının hammaddesi olan ve Antalya'da meşhur olan Çandır fasulyesinin, ulusal bir marka haline gelmesi amaçlanıyor.

Başkan Cem Kotan'ın bölge halkına verdiği sözlerle etkinlikleri yaylalara taşıyan Konyaaltı Belediyesi, ilçenin önemli değerlerinden olan ve Antalya piyazının olmazsa olmazı Çandır fasulyesinin tescillenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı Belediyesi çalışmalar doğrultusunda, Çandır fasulyesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na ‘Coğrafi İşaret' başvurusu yaptı. Yarbaşçandır Mahallesi'nde belediyeye ait 5 dönümlük alanda fasulye üretimi yaparak hem üretimi hem de üreticiyi destekleyen Konyaaltı Belediyesi, ürünün coğrafi işaretle tescillenerek ulusal bir marka haline getirmeyi amaçlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI TAMAMLANDI

Konyaaltı'nın tarihi lezzeti Çandır fasulyesi için, veri toplama ve analiz çalışmaları tamamlanarak C2025/000251 numaralı ‘Coğrafi İşaret Başvurusu' yapıldı. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilen başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanması halinde Çandır fasulyesinin Coğrafi İşareti'nin, Konyaaltı Belediyesi adına alınmış olacağı aktarıldı. Öte yandan Konyaaltı Belediyesi ekipleri Coğrafi İşaret alınma amacının; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü göstermek olduğunu vurguladı. Ayrıca, Coğrafi İşaretlerin menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilmekte olduğu ve Çandır fasulyesi için menşe adı olarak başvurunun gerçekleştirildiği de ifade edildi.

