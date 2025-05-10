Çanakkale’de zincirleme kaza: 8 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale-Ezine kara yolunda Çanakkale Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

8 CAN KAYBI, 20 YARALI

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinin ilerisinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

BAKAN TUNÇ: 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."