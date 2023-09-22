Çanakkale'de tanker arızası: Gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan 183 metre boyundaki tanker nedeniyle gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.
22.09.2023 - 08:40 | | DHA
İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.