Çanakkale'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına havadan 9 uçak ve 20 helikopter, karadan ise 92 arazöz, 7 iş makinesi ve 616 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinalarının yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşların acil durumlar dışında Çanakkale -İzmir Yolu'nu kullanmamaları istendi.

Dumanlar rüzgarın etkisiyle şehre taşınırken, gökyüzü de dumanla kaplandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale Kepez Bölgesi'nde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildiği aktarıldı.

'EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE HAZIRLIK YAPILIYOR'



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, bugün ülke genelinde 29 yangın çıktığını belirterek, "Bugün ülkemizde 29 yangın çıktı. Bunlardan 26'sı söndürüldü. 3 yangın devam ediyor. Bunlardan biri Çanakkale merkez, diğeri Bursa Yenişehir ve Bursa Karacabey. Bunlardan en ağırı Çanakkale merkezdeki yangınımız. Bu yangın saat Danyeli mevkisinde 11.39 itibarıyla başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15.1 kilometrelik bir hatta. 6 saat gibi kısa bir sürede katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştılar ancak yangının ilerlemesine neden olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın çabalarının yetmediği anlar oldu. Sevindirici tarafı Çanakkale şehir merkezimizi teyit geçer bir halde ilerliyor rüzgarın yönü itibariyle. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Çanakkale'ye doğru yola çıkacağım. Yangının söndürülme çalışmalarını yerinden takip edeceğim" dedi.