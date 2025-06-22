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Çanakkale'de orman yangını: Alevler köye ulaştı! Jandarma ve köylüler seferber oldu

22.06.2025 - 14:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Çanakkale’de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında alevler Yenimahalle köyüne kadar dayandı. Köy içinde bazı bahçeler alevlere teslim olurken, yol kenarındaki alevleri söndürmek için Çanakkale İl Jandarma komutanlığı Komutanlığı ekipleri, köylüler ile su tankerleriyle seferber oldu.

Yangın saat 12.00 sıralarında Çanakkale Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasında tarım arazisinde başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın geniş bir alana yayılırken, alevler Yenimahalle köyü içlerine kadar dayandı. Köy içinde bahçeler ve yol kenarları alevlere teslim olurken, yol kenarındaki alevleri söndürmek için Çanakkale İl Jandarma komutanlığı Komutanlığı ekipleri, köylüler ile su tankerleriyle seferber oldu.

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