Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve personel yangını kontrol altına almak için karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için mücadelesi devam ediyor.