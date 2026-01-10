Çanakkale'de gök gürültülü sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Meteorolojinin uyarılarının ardından Çanakkale'de bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle ilde sokaklar göle dönerken, bazı işetmeleri su bastı. Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalarda suyun tahliyesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususu önemle rica olunur" denildi.

Sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.