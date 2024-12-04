Çanakkale'de bir adam eşinin doğum gününü reklam panolarına astığı afişlerle kutladı

Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yaşayan Turan Çelik, 28 yıllık eşi, aynı zamanda köyün muhtarı Elif Çelik’in doğum günü için üzerine onun fotoğraflarının yer aldığı çeşitli afişler hazırlattı. 'Ne şanslıyım ki benim eşimsin', 'Bana hissettirdiğin mutluluk ve huzuru anlatmaya kelimeler yetmez', '28 senedir hayatımdasın, iyi ki doğdun' yazılı afişler dün otobüs duraklarındaki reklam panolarında yer aldı. Afişler bir gün sonra da kaldırıldı.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Bu durumun kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Elif Çelik, “Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum. İnsanların da tepkili davranmaması gerekiyor. Bu güzel bir şey. Bütün kadınlarımız her şeyin güzelini hak ediyor. Doğal bir süreç. Bu tamamen kişisel bir şey. Konumumla bir alakası yok" dedi.