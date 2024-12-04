GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de bir adam eşinin doğum gününü reklam panolarına astığı afişlerle kutladı

Çanakkale'de bir adam eşinin doğum gününü reklam panolarına astığı afişlerle kutladı

Çanakkale'de Turan Çelik (46), eşi Elif Çelik'in (42) doğum gününü üzerinde onun fotoğraflarının yer aldığı afişler hazırlatıp otobüs duraklarına reklam panolarına koydurdu. Elif Çelik, "Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum" dedi.

04.12.2024 - 17:00 | | İHA
Çanakkale'de bir adam eşinin doğum gününü reklam panolarına astığı afişlerle kutladı

Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yaşayan Turan Çelik, 28 yıllık eşi, aynı zamanda köyün muhtarı Elif Çelik’in doğum günü için üzerine onun fotoğraflarının yer aldığı çeşitli afişler hazırlattı. 'Ne şanslıyım ki benim eşimsin', 'Bana hissettirdiğin mutluluk ve huzuru anlatmaya kelimeler yetmez', '28 senedir hayatımdasın, iyi ki doğdun' yazılı afişler dün otobüs duraklarındaki reklam panolarında yer aldı. Afişler bir gün sonra da kaldırıldı.

Çanakkalede bir adam eşinin doğum gününü reklam panolarına astığı afişlerle kutladı

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Bu durumun kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Elif Çelik, “Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum. İnsanların da tepkili davranmaması gerekiyor. Bu güzel bir şey. Bütün kadınlarımız her şeyin güzelini hak ediyor. Doğal bir süreç. Bu tamamen kişisel bir şey. Konumumla bir alakası yok" dedi.

GÜNCEL HABERLER

Nasuh Mahruki için 3 yıl hapis cezası istendi

Nasuh Mahruki için 3 yıl hapis cezası istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti

Çorum'da kayarak dereye uçan araç sürücüsü yara almadan çıktı

Çorum'da kayarak dereye uçan araç sürücüsü yara almadan çıktı