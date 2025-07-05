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Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

05.07.2025 - 18:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve ilçelerinden hafif şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 18.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkalede 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yedin 7.7 kilometre altında kaydedilen deprem Çanakkale merkez ile Bozcaada ve Ezine ilçelerinden de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

Çanakkalede 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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