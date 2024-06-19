Çanakkale ve Uşak'ta orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Uşak'ta da 18.30'da Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

'YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada yangının durdurulduğunu ve kontrol altına alınmasına çalışıldığını duyurdu. Çanakkale yangının can kaybı olmadığını duyuran Bakan Yumaklı, 575 hektarın zarar gördüğünü açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı:

Fedakâr orman kahramanlarımızın gece boyu süren cansiparane mücadelesi gün ışıklarıyla hava gücümüzle destekleniyor. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz.

Çanakkale'deki yangına havadan müdahale

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 14 saattir devam ediyor. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.

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Uşak'ta ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Yangın bölgesinde Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Vekili Can, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından hızla bölgeye ekiplerin sevk edildiğini dile getirdi.

"ÇEVRE MAHALLE VE KÖYLERİ TEHDİT EDECEK ŞEKİLDE BÜYÜDÜ"

Vali Vekili Can, rüzgarın da etkisiyle yangının sık sık yön değiştirdiğini ifade ederek “Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçramıştır. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde büyüdü.” dedi.

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"SABAH SAATLERİNE KADAR KONTROL ALTINA ALMAYI UMUYORUZ"

Vali Vekili Can sözleri, şöyle devam etti:

“Daha sonrasında tedbir amaçlı olarak AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Fakat bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibariyle 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz.”