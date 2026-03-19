Çanakkale Şehitleri Sabiha Gökçen'in kulesinde anıldı!

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yıl dönümü kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından Türk bayrağının renkleri kırmızı-beyaz ile ışıklandırdı. Kule akşam saatlerinden itibaren kırmızı-beyaza bürünürken havalimanındaki yolcuların büyük beğenisini topladı.

'ÇANAKKALE'DE DOĞAN SARSILMAZ RUH MİLLETİMİZİN HAFIZASINDA DAİMA YAŞAYACAKTIR'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "Çanakkale'de yazılan destan; iman, cesaret ve vatan sevgisiyle bir milletin kaderini değiştirdiği eşsiz bir mücadeledir. Bu büyük zaferin 111'inci yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Çanakkale'de doğan o sarsılmaz ruh, milletimizin hafızasında ve kalbinde daima yaşayacaktır" ifadelerini kullandı