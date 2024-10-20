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Çanakkale Lapseki’de orman yangını! Müdahale sürüyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

20.10.2024 - 18:00 | | DHA
Çanakkale Lapseki’de orman yangını! Müdahale sürüyor

Lapseki'nin Umurbey beldesindeki ormanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 

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