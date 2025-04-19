GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

19.04.2025 - 07:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği normale dönecek.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Güncel Haberler

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'ye getirildi
#Gündem

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'ye getirildi

5 bin yıllık geçmişe sahip! Bursa'nın lezzeti resmen onaylandı
#Gündem

5 bin yıllık geçmişe sahip! Bursa'nın lezzeti resmen onaylandı

Dünyada ilk sıralarda, görenler inanmıyor! 22 yaşında hayalindeki işi kurdu, Türkiye'ye satıyor
#Gündem

Dünyada ilk sıralarda, görenler inanmıyor! 22 yaşında hayalindeki işi kurdu, Türkiye'ye satıyor