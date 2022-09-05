Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı!
Çanakkale açıklarında, 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
05.09.2022 - 20:34 | | İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 02 Eylül saat 23.55'te lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.