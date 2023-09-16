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Camide alkol fotoğrafı paylaşan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüpheli S.Y.Ö'nün yakalandığını bildirdi.

16.09.2023 - 08:21 |
Camide alkol fotoğrafı paylaşan kişi gözaltına alındı

Bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüpheli S.Y.Ö. yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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