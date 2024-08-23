Çalışma saati 40 saate mi düşüyor, aylık çalışma saati düşecek mi? Haftalık çalışma saati düşüyor mu?

Çalışanlarda verimliliği arttırmak için mesai saatlerinin düşüreceği iddiaları hızla yayıldı. Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlayan esnek çalışma saatleri uygulamasının ardından şimdi de Türkiye'de çalışma saatlerine yönelik değişiklik yapılacağı iddia edildi. Peki; Çalışma saatleri kısalacak mı, haftalık çalışma saatleri 40 saate mi düşecek?

Çalışma saatleri düşecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Vedat Işıkhan, "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir." sözlerine yer vermişti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçen hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) uzaktan ve esnek çalışma modeli gündeme geldiği biliniyor.

2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024'ün 3'ncü çeyreğinde uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirileceği belirtilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü yeni nesil çalışma modelleriyle ilgili uygulamanın kamuda da yer alması gündemde. Böylece sadece özel sektör değil kamu personeli de yeni model çalışma sistemlerinden ve özellikle esnek çalışma modelinden yararlanacak. Söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı.

İlk olarak sabah.com.tr'nin ulaştığı ve üzerinde çalışmaların devam ettiği taslağa göre esnek çalışmanın amaçları şöyle sıralandı:

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Memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak

İşe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak

İşe geliş-gidişteki olası zaman kaybını önlemek

Trafik sıkışıklığını azaltmak

Hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak

İdari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek