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Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı girişimi! MSB: Terör örgütleri yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ndeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" denildi.

06.02.2024 - 17:37 | | ANKARA (İHA)
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı girişimi! MSB: Terör örgütleri yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çağlayan Adliyesi'nde polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terör saldırısının kahraman polisler tarafından püskürtüldüğüne dikkat çekilerek, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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