Çağlayan adliyesi silahlı saldırı | Çağlayan Adliyesi olay nedir, ölü ve yaralı var mı? İstanbul Çağlayan adliyesi önünde neler oluyor?

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 2 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Saldırganlar etkisiz hale getirilirken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.

Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken adliyeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Saldırganlar etkisiz hale getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

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