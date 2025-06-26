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Çağlar öncesinden Erzincan'a kaldı: Köy girişinde büyülüyor

26.06.2025 - 08:34Güncellenme Tarihi:
Çağlar öncesinden Erzincan'a kaldı: Köy girişinde büyülüyor

Girlevik Şelalesi suyunun çıktığı Kalecik köyünde, Munzur dağının eteğinde sarp bir kaya kütlesi üzerinde yer alan Tarihi Tunç Çağı'na dayanan Erzincan’ın Kalecik Kalesi’nin devasa kayalıkları görenleri büyülüyor.

Erzincan’ın 34 kilometre güney doğusunda bulunan, Kalecik köyünde kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi Kalecik Kalesi gizli girişleri, mağaracıkları ve taştan merdivenleri ile merak uyandırıyor.

Tarihin izlerini taşıyan kale, sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Kale özellikle Game of Thrones dizisinin bazı sahnelerindeki kalelere benzetildiğinden sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.

Çağlar öncesinden Erzincana kaldı: Köy girişinde büyülüyor


Yaz tatilini Erzincan’da değerlendiren ve kaleyi ziyaret eden Murat Keleş, kalenin ihtişamından etkilendiğini belirtti. Keleş, "Bu kale Erzincan’ın saklı kalmış yapılarından biri. Kaleye ulaşımın zor olması gizli kalmasında etkili olmuş olabilir. Sosyal medyada bu kaleyi görmüştüm. Ulaşım her ne kadar bizi zorlasa da buraya gelip bu devasa kaleyi gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Erzincan’da milattan önce Tunç Çağı’nda yapıldığı yüzey araştırmaları yapan akademisyenler tarafından tahmin edilen Kalecik Kalesi, sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri adeta büyülüyor. Gizli girişleri, mağaracıkları, taştan merdivenleri bulunan kale, sunduğu eşsiz manzarasıyla merak uyandırıyor.

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