Cadde ortasında drift attı, 58 bin TL cezadan kurtulamadı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün otomobille drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı. Ekipler tarafından sürücüye 58 bin 137 TL TL cezai işlem uygulandı.

Şahsın caddede drift attığı anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı. Görüntülerde, şahsın hızla gelen araçlara aldırış etmeden drift attığı görülüyor.