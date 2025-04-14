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Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı

14.04.2025 - 14:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı

Sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında harekete geçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

GÖZALTI KARARI

Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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