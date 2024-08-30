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Büyük Zafer'in 102. yılı! İstanbul'da tarihi mekanlara 'Zafer Bayramı' ışıklandırması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı.

30.08.2024 - 21:56 | | iSTANBUL (DHA)
Büyük Zafer'in 102. yılı! İstanbul'da tarihi mekanlara 'Zafer Bayramı' ışıklandırması

İstanbul'da bazı tarihi mekanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle ışıklandırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe yemin kapısına ışık boyama tekniğiyle Türk Bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı.

Büyük Zaferin 102. yılı İstanbulda tarihi mekanlara Zafer Bayramı ışıklandırması

Büyük Zaferin 102. yılı İstanbulda tarihi mekanlara Zafer Bayramı ışıklandırması

Büyük Zaferin 102. yılı İstanbulda tarihi mekanlara Zafer Bayramı ışıklandırması

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