GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBüyük tehlike oluşturuyordu! Erzincan’da riskli kayalara neşter: Dinamit patlatıldı
HaberlerGündem Haberleri Büyük tehlike oluşturuyordu! Erzincan’da riskli kayalara neşter: Dinamit patlatıldı

Büyük tehlike oluşturuyordu! Erzincan’da riskli kayalara neşter: Dinamit patlatıldı

14.11.2025 - 07:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Büyük tehlike oluşturuyordu! Erzincan’da riskli kayalara neşter: Dinamit patlatıldı

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen köyü yolunda ulaşımı tehdit eden tehlikeli kaya kütleleri, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ortadan kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yol kenarında zaman zaman düşme riski oluşturan kayaların temizlenmesi için bölgede kontrollü patlatma çalışması gerçekleştirildi.
İl Özel İdaresi teknik personeli ve iş makinelerinin eşliğinde yapılan dinamitli patlatma işleminde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Çalışmalar sırasında yol trafiğe kapatılarak hem ekiplerin hem de vatandaşların güvenliği sağlandı.

Haberin Devamı

Patlatmanın ardından kaya kütleleri temizlenerek yol genişletme ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, bölgede benzer risklerin önüne geçmek için kontrollerin devam edeceğini belirtti.

İLGİLİ HABER

Bursa'da ücretsiz olarak başlıyor! Lise, ön lisans ve lisans mezunları yararlanacak
Bursa'da ücretsiz olarak başlıyor! Lise, ön lisans ve lisans mezunları yararlanacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla Yücebelen köyü yolunun daha güvenli hale getirildiği ifade edildi.

 

Güncel Haberler

Tokat'ta harekete geçildi! Tek tek tespit edilip imha edildi
#Gündem

Tokat'ta harekete geçildi! Tek tek tespit edilip imha edildi

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 14 Kasım 2025 anlık altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
#Ekonomi

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 14 Kasım 2025 anlık altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Büyük tehlike oluşturuyordu! Erzincan’da riskli kayalara neşter: Dinamit patlatıldı
#Gündem

Büyük tehlike oluşturuyordu! Erzincan’da riskli kayalara neşter: Dinamit patlatıldı