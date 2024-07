Büyük şef Celal Korkut, Demirören Medya'ya veda etti

Demirören Medya Center’de düzenlenen veda törenine Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Dijital Grup Başkanı Gülgün Bostancı Yavuz ve Korkut’un ailesi, eski ve yeni çalışma arkadaşları katıldı.

Büyük Şef Celal Korkut'un 46 yıl önce Bab-ı Ali’de başlayan uzun ve ‘usta’ yolculuğunun anlatıldığı filmle başlayan törende duygusal anlar yaşandı. Bu yolculuğun kilometre taşı olan mesai arkadaşları ise anılarıyla Korkut'u anlattı.

YANCI: KAÇ YAŞINA GELİRSENİZ GELİN MESLEK AŞKI BİTMİYOR

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, "Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'ne girdiğim zaman ilk duyduğum isimlerden biri Celal Korkut'tu. Aktif olarak mesleğe 1994 yılında başladım. Celal Korkut adı dilden dile efsane gibi yayılıyordu. 1995 yılında ise Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladım. Bende çok özel bir yeri var. 46 yıl dile kolay… Kaç yaşına gelirseniz gelin meslek aşkı hiç bitmiyor” dedi.

KARACAOĞLU: BİZE KATTIĞIN HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu ise "46 yılın son 6 yılı birlikte geçti. Bize kattığın her şey için teşekkür ediyoruz. Çok şey öğrendik. Öğrendiklerimizi arkadaşlarımızla paylaşmaya gayret göstereceğiz. Bundan sonraki hayatında ailenizle çok konforlu, keyifli ve az yorulduğunuz bir yaşam diliyorum. 46 yıl için başta Demirören Medya olmak üzere Hürriyet ve DHA adına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

KORKUT: HÜRRİYET KÜLTÜRÜ İLE YETİŞMEK BANA ÇOK ŞEY KATTI

DHA Genel Müdürü Celal Korkut da "Medya sektöründe 46,5 yıl... Dile kolay, bir ömür aslında. 20 Şubat 1978'de üniversitenin birinci sınıfında okurken stajyer olarak Hürriyet Gazetesi İstihbarat Servisi'nde çalışmaya başladığım ilk günü hiç unutamam. Basının 'Amiral Gemisi' Hürriyet'te olmak, Hürriyet kültürü ile yetişmek bana çok şey kattı. Dürüstçe yapılan gazeteciliği, etik kuralları, insan odaklı haberciliği, her canlıyı sevmeyi, işini severek yapmayı ve her zaman en iyisini yapmaya çalışmayı öğretti. Hürriyet, bana okul oldu, yuva oldu, aile oldu. 43 Yıl boyunca çalıştığım Hürriyet ile büyüdüm, bugünlere geldim" ifadelerini kullandı.

DHA'DA 3,5 YIL İÇİNDE ÇOK GÜZEL GELİŞMELER YAŞADIK

DHA'daki çalışmalara da değinen Korkut, "3,5 yıl önce Demirören Haber Ajansı Genel Müdürlüğü görevine gelince, ‘Yeniden başlamaktan korkma. Bu sefer sıfırdan değil, tecrübelerinle başlıyorsun’ dedim. Ve tabi ki yanımda 30 yıldır omuz omuza çalıştığım, bana her zaman destek veren, sinirlendiğimde sakinleştiren, yol gösteren Bülent Ovacık vardı. Bülent'in yeri benim için her zaman çok değerli. İyi ki varsın dostum. DHA'da 3,5 yıl içinde çok güzel gelişmeler yaşadık. DHA, yeniden doğdu habercilik açısından rakiplerinin çok önünde, dünya çapında etkili bir ajans oldu. O kadar güzel gelişmeler yaşadık ki, Azerbaycan ve Çinlilerle çok güzel bir iş birliğimiz var. Son olarak Katarlılar, DHA markasını Doha'ya taşımak, ajansımızın Ortadoğu Merkezi'nin Katar'da olmasını istediler. Bu gelişme DHA için çok önemli bir adım. Doha'da açılacak merkezin DHA'yı medya sektöründe dünya çapında çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Tüm yurt dışı bağlantılarımızı organize eden, yaptığı projelerle DHA'yı hep yukarıya taşıyan Dış İlişkiler ve Kurumsal Satış Direktörümüz Doğukan Ünal'a ajansa katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

DEPREM ŞEHİDİ UNUTMADI

Kahramanmaraş merkezli art arda meydana gelen depremlerde Depremde hayatını kaybeden DHA'nın Hatay muhabiri İzzet Nazlı'yı da anan Korkut, "Bu güzel gelişmeler yanında DHA ailesinde acı günler de yaşandı. Büyük depremde Hatay muhabirimiz İzzet Nazlı ve ailesi yıkılan evlerinin enkazında hayatlarını kaybetti. İzzet Nazlı, ailesi ve depremde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun. Ben emekli olup ayrılırken gözüm arkada kalmıyor. DHA, şu an çok iyi bir konumda ve bundan sonra da çok daha iyi yerlere yükselecek kapasitesi var. DHA ailesinin nice başarılara imza atabilecek harika bir ekip. Ülkemizin her ilinde, birçok ilçesinde görev yapan, soğuk demeden, sıcak demeden haber peşinde koşan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. DHA onların sayesinde bu kadar başarılı. Göreve geldiğimden bu yana desteğini hiç esirgemeyen sayın Meltem Demirören'e ve yönetici arkadaşlara çok teşekkür ederim. Tabi ki en büyük teşekkürüm aileme... Eşim Melahat Korkut ve kızlarım Büşra ve Kübra'ya. Deprem oldu onları apartmanın bahçesinde bırakıp işe koştum, hasta oldular onları komşuya emanet edip işe geldim. Her zaman beni desteklediler, enerji verdiler, zor anlarımda yanımda oldular. Bugünden sonra ailemle ve torunlarımla daha mutlu zamanlar geçirmeyi planlıyorum. Hepinizi tekrar saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

DHA Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ovacık ise "Celal Korkut ile uzun yıllar birlikte çalıştık. Güzel işler yaptık. Zor günlerde birbirimize destek olduk. 31 yıl 2 aydır sürdürdüğümüz yol arkadaşlığımızın sonuna geldik. Onunla vedalaşmak istemiyorum. Bizim dostluğumuz ömür boyu sürecek" ifadelerini kullandı.

USTA: MESLEĞİ HAKKIYLA ÖĞRETTİ

Hürriyet Gazetesi İstihbarat Şefi Ayşegül Usta da "Hürriyet'e iş görüşmesine gelirken Celal Korkut efsanesi vardı. Her gün Celal Beyi aramamız gerekirdi, mutlaka elimizde haber olmalıydı. 'Ben bu işi yapamadım' deme lüksünüz yoktur. Tek taraflı haber istemez, her tarafla görüşmenizi bekler. 20 yıldan fazla Celal Beyle çalıştım, abilik yaptı. Bu işi hakkıyla öğretti. Bugün buralara geldiysem emeği sayesindedir, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Celal Korkut'a, Demirören Medya Grubunun yöneticileri tarafından 15 Şubat 1979 tarihli ilk imzalı haberinin yayınlandığı Hürriyet'in tıpkı basım gazete kupürü hediye edildi.