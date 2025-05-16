D Tech Cloud’dan geleceğe açılan teknoloji atölyesi

15 Mayıs tarihinde Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri ve teknopark bünyesindeki girişimler (startuplar) geleceğin üretkenlik çözümleriyle tanıştı. Kod yazmadan uygulama geliştirmenin mümkün olduğu low-code yaklaşımları, yapay zeka ile desteklenen süreç otomasyonu ve bulutta çevik çözüm üretimi gibi başlıklar interaktif örneklerle ele alındı. Katılımcılar, yeni nesil iş yapış biçimlerinin sunduğu hız ve esnekliğin üretkenliği nasıl dönüştürdüğünü birebir deneyimleme fırsatı buldu.

D Tech Cloud Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Açelya Cevher Özçelik etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“D Tech Cloud olarak, kurumların dijital dönüşümüne sadece teknolojik altyapı sağlayarak değil, iş modellerini dönüştüren stratejik çözümler sunarak katkı sağlıyoruz. Üniversiteler ve girişimcilik ekosistemiyle kurduğumuz iş birlikleri, bu vizyonun geniş kitlelere ulaşması ve yeni nesil yeteneklerin dönüşümün bir parçası olması açısından büyük önem taşıyor.”

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D Tech Cloud ekibinden AI Solutions Architect Bilge Miraç Atıcı ve Cloud Engineer Beril Dindar, teknolojiye ilgi duyan katılımcılarla bir araya gelerek sektör deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte ayrıca, üniversite öğrencileri ve teknopark girişimleri için hayata geçirilen özel fırsatlar da duyuruldu.

D Tech Cloud’un hayata geçirdiği “Hoş Geldin Kampanyası” kapsamında, üniversite öğrencilerine ve teknopark bünyesindeki startuplara özel avantajlı bulut çözümleri sunulacağı açıklandı. Kampanya ile katılımcılar, D Tech Cloud’un yapay zekâ, low-code ve veri yönetimi ürünlerine erişim sağlarken aynı zamanda mentorluk desteğinden de yararlanabilecek.

D Tech Cloud yetkilileri, genç yeteneklerin teknolojiye daha kolay ve uygun maliyetle erişimini sağlamayı misyon edindiklerini belirterek; üniversitelerle olan stratejik iş birliklerinin artarak süreceğini vurguladı.

D Tech Cloud, müşterilerine esneklik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlayan ileri teknoloji bulut çözümleri sunar. Public ve hibrit bulut stratejilerini, sektör liderleriyle geliştirdiği inovatif yaklaşımlar ile güçlendirerek işletmelere dijital transformasyon yolculuklarında rehberlik eden D Tech Cloud, hibrit bulut alanında sunduğu katkılarla sektördeki konumunu her geçen gün daha da güçlendirmektedir.