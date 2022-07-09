Büyük Marmara depremi kapıda! 7'nin üzerinde deprem bekleniyor, alarm verildi! Bu detay ilk kez ortaya çıktı, ilçeler sıralandı! Büyükçekmece, Alibeyköy ve...

Uzmanlar yakın bir gelecekte Marmara denizinin içerisinde 7'nin üzerine bir deprem beklendiğini kaydetti. Depreme karşı kentsel dönüşümler, hazırlıklar yapılıyor, binalar sağlamlaştırılıyor. Beklenen büyük Marmara depremi nedeniyle İstanbullular tedirgin.

Uzmanlarsa evlerin riskinin yanında barajlara da dikkat çekiyor. Barajlar milyonlarca metreküp suyu tutuyor. Uzmanlar Türkiye geneline bakıldığında fay hatlarının barajların çok yakınında olduğunu belirtiyor; barajların fay hatlarına yakın olduğu düşünülerek sağlam yapılması gerektiğini belirtiyor ve İstanbul’a dikkat çekiyorlar. Barajlar kentlerin su kaynakları. Eğer depremde baraj duvarı zarar görürse kentte yaşayanlar zorluk yaşayabilir.

"KEBAN, ATATÜRK, KARAKAYA..."

İşte uzmanların dikkat çeken açıklamaları:

"Barajlarda birer yapıp dolayısıyla depremden etkilenecek önemli belgeler, eski olabilir depreme dayanıklılığı konusunda tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Keban, Atatürk, Karakaya gibi bunlar hep fay zonlarının yakınında; hatta bazısının neredeyse kenarından geçiyor. Dolayısıyla gelecekte depremlerle ilgili olarak sınav verecek.

İstanbul’da 16 barajın yaklaşık yedi tanesi sorunlu fakat İstanbul’daki barajlar fay hatlarına yakın olmasa da risk altında. Marmara Denizi’ndeki bir depremden, deprem dalgalarından elbette her yapıda olduğu gibi barajlar da etkilenebilir.

Bu barajların hasar görmesi demek, iki yönlü zararı artırır. Sel oluşturmak suretiyle özellikle baraj gövdelerinin mansap tarafında, ön tarafındaki yerleşim alanlarında, sel ve taşkınlar yapmak suretiyle çok büyük can ve mal kaybına sebep olabilirler. Önemli miktarda su rezervi yok edileceği için deprem sırasında da özellikle içme suyuna çok ihtiyaç duyulacak. Yangınları söndürmek, salgın hastalıkları engellemek, temizlik için suya çok ihtiyaç olacağından dolayı insanları susuzluğa mahkum edeceklerdir.

İSTANBUL BARAJLARI BÜYÜK DEPREME HAZIR MI?

6 tanesinde gövde temelinde sıvılaşma probleminin, yani tamamen jeolojik açıdan olaya baktığımız zaman, oraları incelediğimizde görüyoruz. Deprem dalgaları geldiği zaman bu basıncı yükseltecek ve bir anlamda baraj gövdesinin bir su üstünde yüzer gibi bir sıvılaşmasına neden olacaktır. Bu da barajlarda dönmeye, çatlamaya ve devrilmeye dahi neden olabilir.

DEPREM ANINDA HANGİ BARAJLARDA ZEMİNDE SIVILAŞMA TEHLİKESİ VAR?

Büyük bir ihtimalle Büyükçekmece, Ömerli, Alibeyköy, Terkos en önemli barajımız ve bir diğeri de Kazandere barajlarının özellikle gövde temellerinde sıvılaşma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum jeolojik açıdan.

PEKİ YEREL YÖNETİMLER BU DURUMUN FARKINDA MI?

Umarım ki gerekli kaynak ve destek alınmak suretiyle bu baraj temellerinde zemin iyileştirilmesine gidilebilir.

BARAJLARDA SAĞLAMLAŞTIRMA NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

'Jet grout' dediğimiz yöntemlerle baraj temellerindeki bu ayrık alüvyon zeminlere basınçlı beton püskürtmek ve oralarda beton kolonlar inşa etmek suretiyle, bunları depreme dayanıklı hale getirebilirler."

"UZATMALARI OYNUYORUZ"

Prof. Dr. Naci Görür de İstanbul için deprem uyarılarında bulundu. İstanbul'un en az 7.2 büyüklüğünde deprem tehdidi altında olduğunu söyleyen Görür, ''30 sene içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 64 olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yılına geldiğimize göre artık uzatmaları oynuyoruz'' dedi.

Naci Görür, deprem anında daha fazla risk altında olabilecek bölgeleri de bir kez daha hatırlattı. Görür, ''Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar kıyıdan itibaren 10 kilometre şerit içerisindeki yerleşim alanları daha fazla tehdit altında olacak'' diye konuştu.

BU BÖLGELERİ 'CEHENNEMİN İÇİ' OLARAK TANIMLAMIŞTI

Marmara Denizi'nde kıyıdan 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın megakente etkisinin büyük olması bekleniyor. Geçtiğimiz ay da bir uyarıda bulunan Naci Görür, Avrupa yakasında Silivri'ye kadar olan tüm bölgeyi 'Cehennemin için' olarak tanımlamıştı.

Görür, bu bölgenin çürük malzemeden oluşan jeolojik yapısı dikkat çekmiş, ''Karada aktif faylar yok ancak, denizdeki hareket buradaki fayları da etkileyebilir. 7.2 büyüklüğündeki bir deprem, Küçükçekmece'den Büyükçekmece'ye kadar olan bölgede heyelanları harekete geçirebilir'' diye konuşmuştu.

5.8'LİK İSTANBUL DEPREMİ

İstanbul, 26 Eylül 2019'da yerel saatle 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı. Depremde bir kişi kalp krizi sebebiyle ölmüş, 43 kişi de yaralanmıştı.

İSTANBUL’DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER HANGİSİ?



Beyoğlu

Beşiktaş

Şişli

Kağıthane

Gaziosmanpaşa

Esenler'in önemli bölümü

Kemerburgaz – Göktürk

Sultanbeyli

Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

Çekmeköy

Sultangazi

Başakşehir'in büyük bölümü

Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

Arnavutköy

Maslak

Alibeyköy

İSTANBUL’DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER HANGİLERİ?



Beşiktaş,

Ortaköy Dereboyu,

İstinye çukuru,

Tarabya çukuru,

Üsküdar çukuru,

Beylerbeyi çukuru,

Küçüksu çukuru,

Paşabahçe-Beykoz çukuru,

Topkapı,

Bakırköy,

Bahçelievler,

Merter,

Şirinevler (bir kısmı),

Halkalı,

Nakkaşdere,

Esenkent,

Ömerli,

Büyükçekmece,

Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

Selimpaşa,

Silivri,

Çanta,

Gümüşyaka,

Kavaklı,

Yakuplu,

Esenyurt,

Avcılar,

Ambarlı,

Firuzköy,

Küçükçekmece,

Florya, Yeşilköy,

Ataköy ve Zeytinburnu,

Çayırbaşı çukuru,

Karaköy, Tophane,

Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

Eyüp,

Alibeyköy,

Sütlüce,

Balat,

Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

Kadıköy (Kurbağalıdere),

Moda (denize bakan kısmı),

Küçükyalı,

Kartal (Rahmanlar bölümü),

Tuzla (dere kısmı),

Dilovası,

Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).

İSTANBUL’DA DEPREME EN DAYANIKSIZ İLÇELER



Zeytinburnu Ayamama Deresi,

Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

Kanarya (Firuzköy kıyıları),

Esenkent,

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

Ambarlı ve Haramidere,

Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.