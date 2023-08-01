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Büyük darbe vuruldu! Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

01.08.2023 - 10:15 |
Büyük darbe vuruldu! Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 18,32 gram metamfetamin, 473,42 gram eroin, 10 bin 800 paket sigara, 262 adet elektronik sigara, 4 kilogram çay, 1 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

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