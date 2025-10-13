GAZETE VATAN ANA SAYFA
BURULAŞ duyurdu: Bursa'da o kartlar tarih oluyor! Zaman daralıyor, değiştirmeyen kullanamayacak

BURULAŞ duyurdu: Bursa’da o kartlar tarih oluyor! Zaman daralıyor, değiştirmeyen kullanamayacak

BURULAŞ, 1. nesil BursaKartların 1 Aralık’tan itibaren kullanılamayacağını duyurdu. Vatandaşlara, eski kartlarını ücretsiz olarak yenilemeleri çağrısı yapıldı.

BURULAŞ, kent içi ulaşımda kullanılan 1. nesil BursaKartların 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren kullanıma kapatılacağını duyurdu. Kurum, “Zaman daralıyor” başlığıyla yaptığı açıklamada, eski kartlarını henüz yenilemeyen Bursalılara çağrıda bulundu. 

Yapılan açıklamada, yenilenmeyen 1. nesil kartların belirtilen tarihten sonra toplu taşıma araçlarında geçerli olmayacağı vurgulanarak, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için kartlarını en kısa sürede güncellemeleri gerektiği belirtildi.

BURULAŞ yetkilileri, kart değişim işlemlerinin yetkili BursaKart merkezlerinden yapılabileceğini hatırlattı.

BURULAŞ duyurdu: Bursa’da o kartlar tarih oluyor Zaman daralıyor, değiştirmeyen kullanamayacak

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 1. nesil kartlar geçerliliğini yitiriyor!

Toplu ulaşımda kullanılan 1. Nesil BursaKartlar, teknolojik ömrünü tamamlamış olup, 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kullanım süresi sona eriyor.

Bu tarihten sonra eski nesil kartlar toplu taşıma sistemlerinde kullanılamayacaktır.

Kart Değişim Noktaları:

Osmangazi, Acemler, Üniversite, Arabayatağı, Hamitler, Terminal, Küçüksanayi, Emek, Şehreküstü, Kestel istasyonları ve Mobil Araç.

BURULAŞ duyurdu: Bursa’da o kartlar tarih oluyor Zaman daralıyor, değiştirmeyen kullanamayacak

Hizmet Noktaları:

22 Ofis Noktası

56 Hizmet Noktası

Kart değişim işlemleri için size en yakın BursaKart Değişim Noktası’na başvurabilirsiniz.

Detaylı bilgi için:

http://burulas.com.tr

BURULAŞ Çağrı Merkezi: 0850 850 99 16 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

