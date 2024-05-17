Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! Sonuç Belgesi görüntüleme ekranı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları daha önceden de duyurulduğu gibi 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edildi. 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları online sistem üzerinden sorgulanabilecek.



1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu bursluluk sınavı, 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda gerçekleştirilmişti.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi "https://meb.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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