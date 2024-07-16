GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bursa'dan şoke eden görüntü! Önce forklifte astılar sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Bursa'dan şoke eden görüntü! Önce forklifte astılar sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Bursa'nın İznik ilçesinde damada yapılanlar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Damadı önce forklifte astılar ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Sonra ise el arabasıyla sokak sokak gezdirdiler.

16.07.2024 - 15:11 | | İHA
Bursa'dan şoke eden görüntü! Önce forklifte astılar sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

İznik ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Hasan Bafralı, Rumeysa Çakıroğlu ile dünya evine girdi. Damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar ‘Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Gelin alma sırasında damat Hasan Bafralı'nın arkadaşları, önce damadı forklifte astı, ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular.

Damada yapılanlar bununla da kalmadı. Başında yumurta kırılan damat, ardından gelin arabasını urganla çekti. Üzerine un atılan damada damacana ile su döküldü.

Gaziantep Hamam Müzesi büyüleyici bir zaman yolcuğuna davet ediyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRGaziantep Hamam Müzesi büyüleyici bir zaman yolcuğuna davet ediyorHaberin Tüm Görselleri

Damadın arkadaşları bunlarla da yetinmeyerek, Bafralı'nın üstünü yırttı, ağzına emzik vererek oyunlar oynattı.

Damat elleri ile geline kahve yapıp ikram etmeyi de ihmal etmedi. Gelin alma geleneğinin ardından akşama yapılan düğünle genç çift dünya evine girdi.

 

GÜNCEL HABERLER

Bursa'dan şoke eden görüntü! Önce forklifte astılar sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Bursa'dan şoke eden görüntü! Önce forklifte astılar sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Bakan Şimşek'ten vergi paketi açıklaması: Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor

Bakan Şimşek'ten vergi paketi açıklaması: Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor

Muğla'da rakibine yenilen boğa, öfkesini sahibinden çıkardı

Muğla'da rakibine yenilen boğa, öfkesini sahibinden çıkardı