GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBursa'da ‘pes’ dedirten arkadaşlık! Yakalanan hükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da ‘pes’ dedirten arkadaşlık! Yakalanan hükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada

Bursa'da ‘pes’ dedirten arkadaşlık! Yakalanan hükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada

07.02.2025 - 11:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Denizhan TECİK/BURSA, (DHA)

Bursa'da ‘pes’ dedirten arkadaşlık! Yakalanan hükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada

Bursa’da, 'Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranırken polis tarafından yakalanan Oktay Akgöl, sağlık kontrolüne getirildiği hastanede, 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi.

Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak’ta, 'Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl’ü yakaladı.

Bursada ‘pes’ dedirten arkadaşlık Yakalanan hükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada

Akgöl, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi.

Bursada ‘pes’ dedirten arkadaşlık Yakalanan hükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada

Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden tartışma ve arbede saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, firari hükümlüyü kaçırmak isteyen Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K.'yi de gözaltına aldı.

2 ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursada ‘pes’ dedirten arkadaşlık Yakalanan hükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada

Mehmet Ali ve Mücahit Ataç, 'Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit' suçlarından tutuklandı, R.K. isimli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Güncel Haberler

Nevşehir'de sanayi sitesinin "Bob Ross"u atölyesini sanat galerisine dönüştürdü
#Gündem

Nevşehir'de sanayi sitesinin "Bob Ross"u atölyesini sanat galerisine dönüştürdü

Sivas'ta yetişen mühendisler, hava araçlarını tasarlayacak
#Gündem

Sivas'ta yetişen mühendisler, hava araçlarını tasarlayacak

Antalya'da sıcaklık gece sıfırın altına düştü, çiftçilerin seralarda 'zirai don' nöbeti başladı
#Gündem

Antalya'da sıcaklık gece sıfırın altına düştü, çiftçilerin seralarda 'zirai don' nöbeti başladı