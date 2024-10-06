GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da palet fabrikasında yangın çıktı! Ekipler bölgeye sevk edildi

Bursa'da palet fabrikasında yangın çıktı! Ekipler bölgeye sevk edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki palet fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

06.10.2024 - 01:32 | | Memetcan YEŞİLBAŞ- Yiğithan HÜYÜK- Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)
Bursa'da palet fabrikasında yangın çıktı! Ekipler bölgeye sevk edildi

Yangın, saat 23.30 sıralarında Uluabat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Sakarya'da kimyasal koku paniği! İhbarlar üzerine ekipler harekete geçti

Sakarya'da kimyasal koku paniği! İhbarlar üzerine ekipler harekete geçti

Sultangazi'de tünelde yarış ölümle bitti! Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Sultangazi'de tünelde yarış ölümle bitti! Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Bursa'da palet fabrikasında yangın çıktı! Ekipler bölgeye sevk edildi

Bursa'da palet fabrikasında yangın çıktı! Ekipler bölgeye sevk edildi