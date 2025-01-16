Bursa'da öğrencilere çorba ikram edildi

Öğrenci dostu Nilüfer Belediyesi, final döneminde yoğun bir şekilde ders çalışan üniversitelilere destek olmaya çalışıyor. 7 gün 24 saat açık olan Görükle’deki Koza Kütüphane de özellikle bu dönemde öğrencilerin gözde mekânı haline geldi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile birlikte, yoğun bir tempo içindeki öğrencileri Koza Kütüphane’de ziyaret ederek sınavlarda başarı diledi. Çalışmalarına kısa bir mola veren öğrencilerle sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, gençlerin taleplerini dinledi.

Nilüfer Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik, ulaşım, barınma, çorba ikramı, ikinci el giysi, ikinci el ev eşyası gibi destekleri hakkında bilgi veren Başkan Şadi Özdemir, daha sonra da öğrencilere çorba ikram etti.

Koza Kütüphane’deki çalışma ortamından çok memnun olduklarını söyleyen öğrenciler, özellikle sabahları Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü içindeki çorba ikramının da çok değerli olduğunu ifade ettiler.

Görükle Mahallesi’nde bulunan ve 7 gün 24 saat hizmet veren Koza Kütüphane’de, final haftası boyunca her akşam 20.30’da öğrencilere çorba ikramında bulunulacak.

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