Bursa'da Kökünü Kurutma Operasyonu! 95 gözaltı

Bursa'da, önceden belirlenen 110 şüpheliye yönelik 70 adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı. ‘Kökünü Kurutma’ adı verilen operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor. Bin 700 personelin görev aldığı operasyona 1 helikopter ve 3 İHA ile havadan destek veriliyor. Operasyonda 9 narkotik dedektör köpeği de aramalara katılıyor.

Ekipleri operasyona uğurlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Yönetim Merkezi’nde operasyonu bizzat takip etti.

BAKAN SOYLU: ŞU AN İTİBARIYLA 95 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da bir süredir devam eden fiziki ve teknik takibin ardından yapılan ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda, Yıldırım ilçesi Anadolu ve Meydancık mahalleleriyle Gökdere bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 70 noktaya baskın yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’nde takip etti. Operasyon devam ederken, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile kameraların karşısına geçen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Bugün pazartesi sabah itibarıyla Sayın Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, İl Sahil Güvenlik Komutanımız ve birlikte geldiğimiz Narkotik Daire Başkanımız, Bursa’da ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ kapsamında burada bulunuyoruz. 20 Eylül tarihinde Bursa’da bir operasyon daha gerçekleştirmiştik. ‘Kökünü Kurutma Operasyonu.’ Emniyet teşkilatı mensubu arkadaşlarımızın, polis mensubu arkadaşlarımızın gayet başarılı bir şekilde yürüttüğü 20 Eylül’deki operasyondan sonra yine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yeni bir çalışma daha ortaya konuldu. Bursa’da bu sabah itibarıyla 1730 kahraman arkadaşımızın katıldığı, 15 narkotik köpeğinin, 1 helikopter, 2 insansız hava aracının katıldığı bir operasyon daha, bu sabah itibarıyla, saat 05.30 itibarıyla başlatıldı. 70 adrese hedeflenildi. Yaklaşık 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyondu. Şu saat itibarıyla 95’i gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.”

‘BİN DEFA GELMEMİZ İCAP EDERSE, BİN DEFA GELECEĞİZ’

20 Eylül’de 132 kişinin gözaltına alındığı ilk operasyonu hatırlatan Soylu, “Buradan hem kıymetli Bursalı hemşehrilerimize hem de aziz milletimize şunu söylemek isteriz. Bu Bursa’ya son 1,5 ayda ikinci gelişimiz. Ve ikinci ‘Kökünü Kurutma Operasyonu.’ Bin defa gelmemiz icap ederse bin defa geleceğiz. Ve bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa’da uyuşturucu serbest, kullanımı da serbest, şırınga da serbest. Milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül etmeyiz, müsamaha gösteremeyiz” dedi.

‘HAFTADA 5 BİN KİŞİYİ GÖZALTINA ALIYORUZ’

Operasyonların aralıksız süreceğini söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Hedefimiz sınırlarımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamaktır. Bunu temin etmektir. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Ve bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız büyük bir gayret gösteriyor. Daha dün Diyarbakır’da bin 900 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnancımız var, irademiz var, kararlılığımız var. Gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Gereğini yerine getiriyoruz. Yerine getirmeye de hep birlikte devam edeceğiz. Türk polisine, Türk jandarmasına, Türk güvenlik güçlerine, hükümetimize ve bizlere milletimiz itimat etsin. Ve bu meselenin kökünü kurutmaya ve bu meseleyi kökü kuruyana kadar mücadeleye devam etmeye ant içtik. Cenabı Allah yardımcımız olsun. Allah operasyon yapan arkadaşlarımızı muhafaza etsin ve korusun.”