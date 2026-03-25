Bursa’da 'Cendere' çaldı, fırtına koptu! Gökhan Kırdar coşturdu, Timsah Gebze'yi devirdi

Haberin Devamı

Bursaspor, ligin 29’uncu haftasında taraftarı önünde kritik bir galibiyete imza attı. İlk yarısı karşılıklı ataklarla ancak golsüz geçilen mücadelede, yeşil-beyazlı ekip ikinci devrede vites yükselterek 5 dakika içinde bulduğu 2 golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRİBÜNLERDE KURTLAR VADİSİ RÜZGÂRI

Maçın başlama düdüğünden önce stadyumda unutulmaz anlar yaşandı. Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin müziklerine imza atan ünlü sanatçı Gökhan Kırdar, sahneye çıkarak kült eseri **‘Cendere’**yi seslendirdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran Bursaspor taraftarları, Kırdar’a hep bir ağızdan eşlik ederek dev bir koro oluşturdu. Bu coşkulu atmosfer, futbolcuların sahaya yüksek motivasyonla çıkmasını sağladı.

DÜĞÜMÜ İLHAN VE BARAN ÇÖZDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısında Gebzespor savunmasını aşmakta zorlanan Bursaspor, aradığı golü 70’inci dakikada buldu.

70. Dakika: Ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan İlhan Depe , düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

75. Dakika: Golden sonra baskısını artıran yeşil-beyazlılarda sahneye genç yetenek Baran Başyiğit çıktı. Şık bir vuruşla farkı ikiye çıkaran Baran, stadyumu adeta bayram yerine çevirdi.

SAVUNMA GEÇİT VERMEDİ

Kalan dakikalarda skor avantajını korumayı başaran Bursaspor’da savunma hattı ve kaleci Kerem Matışlı güven verdi. Gebzespor’un farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalınca, Timsah sahadan 2-0’lık net bir skorla ayrılarak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

MAÇ KİMLİĞİ