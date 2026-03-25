Bursa’da 'Cendere' çaldı, fırtına koptu! Gökhan Kırdar coşturdu, Timsah Gebze'yi devirdi

25.03.2026 - 08:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bursaspor durdurulamıyor! Sahasında Gebzespor’u ağırlayan Timsah, ikinci devrede attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bursaspor, ligin 29’uncu haftasında taraftarı önünde kritik bir galibiyete imza attı. İlk yarısı karşılıklı ataklarla ancak golsüz geçilen mücadelede, yeşil-beyazlı ekip ikinci devrede vites yükselterek 5 dakika içinde bulduğu 2 golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRİBÜNLERDE KURTLAR VADİSİ RÜZGÂRI

Maçın başlama düdüğünden önce stadyumda unutulmaz anlar yaşandı. Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin müziklerine imza atan ünlü sanatçı Gökhan Kırdar, sahneye çıkarak kült eseri **‘Cendere’**yi seslendirdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran Bursaspor taraftarları, Kırdar’a hep bir ağızdan eşlik ederek dev bir koro oluşturdu. Bu coşkulu atmosfer, futbolcuların sahaya yüksek motivasyonla çıkmasını sağladı.

DÜĞÜMÜ İLHAN VE BARAN ÇÖZDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısında Gebzespor savunmasını aşmakta zorlanan Bursaspor, aradığı golü 70’inci dakikada buldu.

  • 70. Dakika: Ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan İlhan Depe, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

  • 75. Dakika: Golden sonra baskısını artıran yeşil-beyazlılarda sahneye genç yetenek Baran Başyiğit çıktı. Şık bir vuruşla farkı ikiye çıkaran Baran, stadyumu adeta bayram yerine çevirdi.

SAVUNMA GEÇİT VERMEDİ

Kalan dakikalarda skor avantajını korumayı başaran Bursaspor’da savunma hattı ve kaleci Kerem Matışlı güven verdi. Gebzespor’un farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalınca, Timsah sahadan 2-0’lık net bir skorla ayrılarak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

MAÇ KİMLİĞİ

  • STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

  • HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Demirhan Emir, Mehmet Eren Küçükçekeci

  • BURSASPOR: Kerem, Rahmetullah, Alperen, Batuhan (Dk. 80 Ertuğrul), Barış, İlhan (Dk. 80 Sefa), Salih (Dk. 59 Baran), Eyüp, Soner (Dk. 68 Musa), Emir Kaan (Dk. 68 Zeki), Ertuğrul Furat

  • GEBZESPOR: Cantuğ, Haşim, Kaan (Dk. 84 Enes), Adem, Onur, Sedat, Mertcan, Tolunay (Dk. 84 Mustafa), Emircan (Dk. 66 Hüseyin), Mutlu, Batuhan

  • GOLLER: Dk. 70 İlhan Depe, Dk. 75 Baran Başyiğit (Bursaspor)

  • SARI KARTLAR: Haşim Sarman, Adem Doğan, Mutlu Güler (Gebzespor)

Erzincan'da bir devir kapanıyor! Şehrin kalbi yeniden inşa ediliyor, ilk kazma vuruldu
#Gündem

Erzincan'da bir devir kapanıyor! Şehrin kalbi yeniden inşa ediliyor, ilk kazma vuruldu

Hasat 15 gün erken başladı! Kilosu 150 liradan satılıyor: Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor
#Gündem

Hasat 15 gün erken başladı! Kilosu 150 liradan satılıyor: Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor