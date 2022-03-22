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Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! İlk bilgiler geldi

Bursa'da merkez üssü Mustafakemalpaşa ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

22.03.2022 - 17:24 |
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! İlk bilgiler geldi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), saat 17:10'da meydana gelen depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.

Bursada 4.3 büyüklüğünde deprem İlk bilgiler geldi

SABAH SAATLERİNDE DE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Bursa'da sabah erken saatlerde merkez üssü yine Mustafakemalpaşa ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

AFAD verilerine göre saat 07:22'de meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre olarak ölçülmüştü.

 

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