Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! İlk bilgiler geldi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), saat 17:10'da meydana gelen depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.

SABAH SAATLERİNDE DE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Bursa'da sabah erken saatlerde merkez üssü yine Mustafakemalpaşa ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

AFAD verilerine göre saat 07:22'de meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre olarak ölçülmüştü.