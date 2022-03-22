Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! İlk bilgiler geldi
Bursa'da merkez üssü Mustafakemalpaşa ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
22.03.2022 - 17:24 |
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), saat 17:10'da meydana gelen depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.
SABAH SAATLERİNDE DE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
Bursa'da sabah erken saatlerde merkez üssü yine Mustafakemalpaşa ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.
AFAD verilerine göre saat 07:22'de meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre olarak ölçülmüştü.