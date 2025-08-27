Bursa ulaşımında bir dönem kapanıyor! BURULAŞ tarih verdi: Artık kullanılamayacak

Haberin Devamı

BURULAŞ, eski nesil BursaKartların yakın zamanda tamamen kullanım dışı kalacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren bu kartlara bakiye yükleme ve abonman vizeleme işlemleri yapılamayacak.

Kart kullanıcılarının dikkat etmesi gereken bir diğer tarih ise 1 Aralık 2025. Bu tarihten itibaren eski teknolojiye sahip BursaKartlar tamamen geçersiz sayılacak ve toplu taşımada kullanılamayacak.

BURULAŞ'tan yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Bursakart ile ulaşımda hız, kolaylık ve avantaj seni bekliyor! Hemen kartını yenile, avantajları kaçırma. 1 Eylül 2025* itibarıyla eski nesil kartlara bakiye yükleme ve abonman işlemleri durdurulacaktır. 1 Aralık 2025* itibarıyla ise eski kartlar tamamen kullanıma kapatılacaktır. Detaylı bilgi için çağrı merkezimizi arayabilir, Seyahat Kartları Ofislerimiz ve 5 ayrı Cep Ofisimiz aracılığıyla işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz."