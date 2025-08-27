Bursa ulaşımında bir dönem kapanıyor! BURULAŞ tarih verdi: Artık kullanılamayacak
Bursa'da toplu ulaşımı kullananları ilgilendiren kritik değişiklik! BURULAŞ, yıllardır kullanılan kartlar için yeni dönemi başlatıyor. Belirlenen tarihten sonra artık hiçbir işlem yapılamayacak.
BURULAŞ, eski nesil BursaKartların yakın zamanda tamamen kullanım dışı kalacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren bu kartlara bakiye yükleme ve abonman vizeleme işlemleri yapılamayacak.
Kart kullanıcılarının dikkat etmesi gereken bir diğer tarih ise 1 Aralık 2025. Bu tarihten itibaren eski teknolojiye sahip BursaKartlar tamamen geçersiz sayılacak ve toplu taşımada kullanılamayacak.
BURULAŞ'tan yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni Bursakart ile ulaşımda hız, kolaylık ve avantaj seni bekliyor! Hemen kartını yenile, avantajları kaçırma. 1 Eylül 2025* itibarıyla eski nesil kartlara bakiye yükleme ve abonman işlemleri durdurulacaktır. 1 Aralık 2025* itibarıyla ise eski kartlar tamamen kullanıma kapatılacaktır. Detaylı bilgi için çağrı merkezimizi arayabilir, Seyahat Kartları Ofislerimiz ve 5 ayrı Cep Ofisimiz aracılığıyla işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz."