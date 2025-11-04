Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını belirtti. Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin önce anne veya babalarının e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor. 15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.



Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erecek. Taahhütname onayının ardından bu öğrencilerin yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla kefaletname hazırlatması gerekiyor. Türkiye’deki noterler tarafından yürütülen kefaletname işlemleri için ise öğrencilerin 30 Kasım Pazar gününe kadar süresi bulunuyor. Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziki olarak gönderilmesi gerekmiyor.