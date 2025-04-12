Burdur'un göz bebeği Medusa mozaiği ziyaretçilerini bekliyor
12.04.2025 - 17:36Güncellenme Tarihi:
Burdur'un Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve iklim şartlarından korunması için üzeri kapatılan Medusa mozaiği ziyarete açıldı.
Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kış ayları boyunca iklim şartlarından korunması amacıyla üzeri kapatılan Kibyra Medusa mozaiği ile Odeion stoası zemin mozaiği açılmış olup, kasım ayı sonuna kadar ziyaret edilebilir” bilgisini paylaştı.