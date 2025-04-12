Burdur'un göz bebeği Medusa mozaiği ziyaretçilerini bekliyor

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kış ayları boyunca iklim şartlarından korunması amacıyla üzeri kapatılan Kibyra Medusa mozaiği ile Odeion stoası zemin mozaiği açılmış olup, kasım ayı sonuna kadar ziyaret edilebilir” bilgisini paylaştı.