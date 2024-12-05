Burdur'da yaşlı kadını öldüren sanık tahliyesini istedi

Burdur'da 30 Ekim 2023 günü bir yaşlı çiftin bakıcılarının kapıyı açamaması sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından açılan pencereden içeri giren polisler, Bayram Sertcan'ı (76) darp edilip bıçaklanarak öldürülmüş ve eşi Zehra Sertcan'ı (67) yaralanmış halde bulmuştu. Olayla ilgili bin 500 saatlik kamera kaydı inceleyen ekiplerin yaptığı 10 günlük araştırma neticesinde zanlı Ayhan U. (37) gece polisin yaptığı operasyonla gözaltına alınmış, şüphelinin evinde yapılan incelemelerde olay anında kullanılan suç aleti bıçak, tıbbi eldiven, altın bileklik ve 3 bin 605 TL ele geçirilmişti.





Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Ayhan U., çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten adam öldürme" ve "kasten adam yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık Ayhan U.'nun 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu; 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıla, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın beşinci duruşması bugün Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

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Duruşmada Sanık Ayhan U., maktul Bayram Sertcan'ın oğlu Serdar Sertcan, kızı Arzu Özçoban ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Zehra Sertcan için istenilen adli raporun henüz çıkmaması üzerine iddia makamı önceki mütalaasının tekrarını talep etti.

Maktul Bayram Sertcan'ın kızı Arzu Özçoban ve oğlu Serdar Sertcan sanığın en ağır şekilde cezalandırması talep ederken maktul avukatı ise daha önceki beyanlarının tekrarını ve sanığın cezalandırılıp dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istediklerini belirtti.







"TAHLİYEMİ TALEP DİYORUM"

Mahkemede hazır bulunan sanık Ayhan U. 'takdir mahkemenindir' diyerek, "Tahliyemi talep ediyorum. İfadem hızlı bir şekilde kapatıldı. Evimden alınan paraların araştırılmadan direkt basına servis edilmesi yanlıştı. Savcının iddianamede geçim sıkıntısı yaşadığıma dair yazdığı maddeyi kabul etmiyorum. Bu iddia üzerinde bir araştırma yapılmadan eklenmiş iddianameye. Uzun süredir tutuklu olduğum için tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Mahkeme daha önceden Zehra Sertcan için istenen raporun henüz çıkmaması nedeniyle Ayhan U.'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

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