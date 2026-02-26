BURDUR TOKİ kura sonuçları! Çekiliş yapıldı: Burdur asil ve yedek listeler belli oldu
BURDUR TOKİ kura sonuçları canlı yayınla belli oldu. 500 bin konut kampanyasında en çok merak edilen illerin başında Burdur geldi. Şehir merkezi ve ilçelerinde yapılacak konutlar için hak sahipleri açıklandı. TOKİ çekilişi canlı yayınla vatandaşlara sunuldu. Burdur asil ve yedek listeler e devlet ve resmi internet sitesinde yer aldı.
TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel takvime göre, Burdur ili için TOKİ kura çekimi 26 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda yapılacak olan çekiliş organizasyonu, sabah saat 11.00 itibarıyla başlayacak.
Burdur'da başvuru sürecinin en kritik aşaması olan uygunluk incelemeleri tamamlandı. Binlerce adayın katılım sağladığı projede "Başvurusu Kabul Edilenler" ve "Başvurusu Reddedilenler" listeleri kamuoyuyla paylaşıldı.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:
- TOKİ Resmi İnternet Sitesi
- e-Devlet Kapısı
Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.
BURDUR YAPILACAK KONUT SAYISI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|BURDUR
|MERKEZ
|BURDUR MERKEZ 950/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|950
|HALK BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|2
|BURDUR
|AĞLASUN
|BURDUR AĞLASUN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|3
|BURDUR
|ALTINYAYLA
|BURDUR ALTINYAYLA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|4
|BURDUR
|BUCAK
|BURDUR BUCAK 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|158
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|5
|BURDUR
|BUCAK
|BURDUR BUCAK KOCAALİLER 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|6
|BURDUR
|ÇAVDIR
|BURDUR ÇAVDIR 160/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|160
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|7
|BURDUR
|ÇAVDIR
|BURDUR ÇAVDIR SÖĞÜT 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|8
|BURDUR
|ÇELTİKÇİ
|BURDUR ÇELTİKÇİ 87/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|87
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|9
|BURDUR
|GÖLHİSAR
|BURDUR GÖLHİSAR 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|140
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|10
|BURDUR
|GÖLHİSAR
|BURDUR GÖLHİSAR YUSUFÇA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|11
|BURDUR
|KARAMANLI
|BURDUR KARAMANLI 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|140
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|12
|BURDUR
|KEMER
|BURDUR KEMER 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|13
|BURDUR
|TEFENNİ
|BURDUR TEFENNİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|14
|BURDUR
|YEŞİLOVA
|BURDUR YEŞİLOVA 84/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|84
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU