BURDUR TOKİ kura sonuçları! Çekiliş yapıldı: Burdur asil ve yedek listeler belli oldu

26.02.2026 - 08:10Güncellenme Tarihi:
BURDUR TOKİ kura sonuçları canlı yayınla belli oldu. 500 bin konut kampanyasında en çok merak edilen illerin başında Burdur geldi. Şehir merkezi ve ilçelerinde yapılacak konutlar için hak sahipleri açıklandı. TOKİ çekilişi canlı yayınla vatandaşlara sunuldu. Burdur asil ve yedek listeler e devlet ve resmi internet sitesinde yer aldı.

TOKİ Burdur çekilişi canlı yayınlandı. Vatandaşlar, Burdur merkez ve ilçelerinde yapılacak konutların hak sahiplerini öğrenmek için e devlet ya da TOKİ resmi sitesine akın etti. Hak sahipleri belirleme kurası sonuçları yayınlandı. İşte Burdur asil ve yedek isim listeleri...

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel takvime göre, Burdur ili için TOKİ kura çekimi 26 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda yapılacak olan çekiliş organizasyonu, sabah saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

Burdur'da başvuru sürecinin en kritik aşaması olan uygunluk incelemeleri tamamlandı. Binlerce adayın katılım sağladığı projede "Başvurusu Kabul Edilenler" ve "Başvurusu Reddedilenler" listeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

TOKİ BURDUR RED VE KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi
  • e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

 

BURDUR YAPILACAK KONUT SAYISI

SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISIBANKAKURA TARİHİKURA YERİ 
1BURDURMERKEZBURDUR MERKEZ 950/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ950HALK BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
2BURDURAĞLASUNBURDUR AĞLASUN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
3BURDURALTINYAYLABURDUR ALTINYAYLA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ79ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
4BURDURBUCAKBURDUR BUCAK 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ158ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
5BURDURBUCAKBURDUR BUCAK KOCAALİLER 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
6BURDURÇAVDIRBURDUR ÇAVDIR 160/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ160ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
7BURDURÇAVDIRBURDUR ÇAVDIR SÖĞÜT 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ79ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
8BURDURÇELTİKÇİBURDUR ÇELTİKÇİ 87/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ87ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
9BURDURGÖLHİSARBURDUR GÖLHİSAR 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ140ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
10BURDURGÖLHİSARBURDUR GÖLHİSAR YUSUFÇA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ79ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
11BURDURKARAMANLIBURDUR KARAMANLI 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ140ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
12BURDURKEMERBURDUR KEMER 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
13BURDURTEFENNİBURDUR TEFENNİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU  
14BURDURYEŞİLOVABURDUR YEŞİLOVA 84/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ84ZİRAAT BANKASI26.02.2026 11:00BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU

