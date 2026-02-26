BURDUR TOKİ kura sonuçları! Çekiliş yapıldı: Burdur asil ve yedek listeler belli oldu

Haberin Devamı

TOKİ Burdur çekilişi canlı yayınlandı. Vatandaşlar, Burdur merkez ve ilçelerinde yapılacak konutların hak sahiplerini öğrenmek için e devlet ya da TOKİ resmi sitesine akın etti. Hak sahipleri belirleme kurası sonuçları yayınlandı. İşte Burdur asil ve yedek isim listeleri...

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel takvime göre, Burdur ili için TOKİ kura çekimi 26 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda yapılacak olan çekiliş organizasyonu, sabah saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

Burdur'da başvuru sürecinin en kritik aşaması olan uygunluk incelemeleri tamamlandı. Binlerce adayın katılım sağladığı projede "Başvurusu Kabul Edilenler" ve "Başvurusu Reddedilenler" listeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

BURDUR YAPILACAK KONUT SAYISI