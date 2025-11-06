Burdur Bucak'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Alican (48) idaresindeki 07 PL 569 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Alican traktörün altında kalarak hayatını kaybederken, aracın altında kalmaktan son anda kurtulan T.A. (15) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İsa Alican'ın cansız bedeni ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.