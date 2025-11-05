GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBurası Türkiye'nin en kuzeyi! Muhteşem manzara ziyaretçilerini bekliyor
HaberlerGündem Haberleri Burası Türkiye'nin en kuzeyi! Muhteşem manzara ziyaretçilerini bekliyor

Burası Türkiye'nin en kuzeyi! Muhteşem manzara ziyaretçilerini bekliyor

05.11.2025 - 20:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Burası Türkiye'nin en kuzeyi! Muhteşem manzara ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye’nin en kuzey noktası olan İnceburun’daki tarihi fener, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikte, 12 metre yüksekliğinde inşa edilen İnceburun Feneri, Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla çevrili konumuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Burası Türkiyenin en kuzeyi Muhteşem manzara ziyaretçilerini bekliyor

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, yeşil ile mavinin buluştuğu bu özel noktaya herkesi davet etti. Küçük, "İnceburun Türkiye için önemli bir yer çünkü ülkemizin en kuzeyi. Sinop için de çok kıymetli bir konum. Burayı ziyaret eden turistler hem manzarayı hem doğayı çok seviyor. Biz de bu alanı tanıtmak için yönlendirmeler yapıyoruz. Yeşil ile mavinin birleştiği bu nokta mutlaka görülmeli" dedi.

Güncel Haberler

Sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu! Otomobillere binlerce liralık zarar verdiler
#Gündem

Sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu! Otomobillere binlerce liralık zarar verdiler

Fırınlara ani denetim! Eksik ve kusura göz açtırmadılar
#Gündem

Fırınlara ani denetim! Eksik ve kusura göz açtırmadılar

ABD'de hanehalkı borcu 18,6 trilyon dolara çıktı
#Dünya

ABD'de hanehalkı borcu 18,6 trilyon dolara çıktı