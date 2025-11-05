Burası Türkiye'nin en kuzeyi! Muhteşem manzara ziyaretçilerini bekliyor

Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikte, 12 metre yüksekliğinde inşa edilen İnceburun Feneri, Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla çevrili konumuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, yeşil ile mavinin buluştuğu bu özel noktaya herkesi davet etti. Küçük, "İnceburun Türkiye için önemli bir yer çünkü ülkemizin en kuzeyi. Sinop için de çok kıymetli bir konum. Burayı ziyaret eden turistler hem manzarayı hem doğayı çok seviyor. Biz de bu alanı tanıtmak için yönlendirmeler yapıyoruz. Yeşil ile mavinin birleştiği bu nokta mutlaka görülmeli" dedi.