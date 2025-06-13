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Burası Adana değil! Termometreler 39’u gösterdi, vatandaşlar kaçacak yer aradı

13.06.2025 - 15:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Burası Adana değil! Termometreler 39’u gösterdi, vatandaşlar kaçacak yer aradı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da termometreler 39 dereceyi gösterdi, vatandaşlar ise gölgelik alanlara ve parklara sığındı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Haziran ayı sıcaklık ortalaması 26,2 derece olan Aydın’da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre gün içerisinde 39 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Ayrıca meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 1 ila 3 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

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