Bülent Uygun'un kızı şeker komasına girdi! Açıklama geldi
Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı hastaneye şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldı! Tecrübeli teknik adam Kayserispor maçında takımın başında yer almayacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızının şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
ŞEKER KOMASINA GİRDİ!
Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK
Uygun'un, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gittiği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.
Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.
SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA
"Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un şeker komasına giren kızı Almina Tude Uygun, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Almina Tude Uygun'a acil şifalar diliyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."