Oyuncu Buket Dereoğlu, Alişan ile Hayata Gülümse programına katıldı. Buket Dereoğlu üvey babası Ercan Yazgan ile ilgili anılarını anlattı. Buket Dereoğlu'nun öz babası gibi gördüğü Ercan Yazgan hakkındaki açıklamaları gündem oldu. Peki, Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu’nun üvey babası Ercan Yazgan kimdir, ne zaman öldü? İşte detaylar…

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Necip Ercan Yazgan, (d. 4 Nisan 1946, Sinop - ö. 8 Mart 2018, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen.

Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı eşinden, Buket Dereoğlu adlı üvey kızı vardır. Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde rol almışlardır. 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü'ne Cihat Tamer ve Nedim Doğan ile beraber destek vermişti.

8 Mart 2018 tarihinde İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir hastanede inmeye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında öldü. 10 Mart 2018'de Şakirin Camii'de düzenlenen cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan ünlü oyuncu 30 Nisan 1970 İstanbul doğumlu. Aslen İzmirli olan Dereoğlu'nun annesi ve babası küçük yaşta boşandı. Annesi tiyatro sahibi İdil Yazgan daha sonra ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvar bölümü mezunu olan Buket Dereoğlu, ilk oyunculuğuna "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatrolarda oynadı.

1989 yılında başlayan ve tam 13 yıl devam eden Bizimkiler dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi usta oyuncularla birlikte aynı yapımda rol aldı.

İki evlilik yapan Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi. 2 yılın ardından çift boşandı. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. Ünlü oyuncunun ikinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.