Bugün özel müzeler açık mı? 1 Ocak 2026 İstanbul Modern, Pera, Odunpazarı Sanat Müzesi ve SSM çalışma saatleri

Özel müzeler, genellikle haftalık tatil günlerini (çoğunlukla Pazartesi) ve resmi tatil düzenlemelerini kendi iç politikalarına göre belirler. 1 Ocak 2026 Perşembe günü için genel durum şu şekildedir:

İSTANBUL MODERN, PERA VE SAKIP SABANCI MÜZESİ

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen özel müzeleri, genellikle yılbaşı gecesi yaşanan yoğunluk nedeniyle 1 Ocak sabahı kapılarını biraz geç açmayı tercih eder.

İstanbul Modern: Genellikle 1 Ocak'ta öğleden sonra (12:00 veya 13:00) kapılarını açarak akşam 18:00'e kadar hizmet vermektedir.

Pera Müzesi: Yılın ilk günü ziyaretçi kabul eden mekanlar arasında yer alır ancak açılış saati genellikle öğle saatlerine kaydırılır.

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM): Emirgan’daki eşsiz manzarasıyla hizmet veren müze, 1 Ocak'ta sınırlı saatlerle de olsa gezilebilir.

VAKIF VE KOLEKSİYON MÜZELERİ (ARTER, MEŞHER, BORUSAN CONTEMPORARY)

Arter: Çağdaş sanatın merkezi Arter, resmi tatillerde bazen tam gün kapalı kalabilmektedir. Ziyaret öncesi web sitesinden teyit alınması önerilir.

Borusan Contemporary: Sadece hafta sonları açık olan bu mekan, 1 Ocak Perşembe gününe denk geldiği için bugün kapalı olacaktır.

ÖZEL MÜZELERDE MÜZEKART GEÇİYOR MU?

En çok sorulan sorulardan biri olan Müzekart geçerliliği, özel müzelerde farklılık gösterir. Çoğu özel müze (İstanbul Modern, Pera vb.) Kültür Bakanlığı'na bağlı olmadığı için Müzekart ile ücretsiz giriş imkanı sunmaz. Ancak bazı özel müzeler, Müzekart sahiplerine bilet fiyatı üzerinden indirim uygulamaktadır. 1 Ocak günü bu indirimlerin geçerli olup olmadığını gişeden teyit etmeniz faydalı olacaktır.