Bugün Kandil mi? 19 Mart 2026 Pazartesi Gecesi Ne Kandili? Kadir Gecesi Ne Zaman, Kadir Gecesi Bu gün Mü

Kadir Gecesi ne zaman 2026 Mart ayındaki Ramazan ile birlikte yoğunluk kazandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi tarihi 2026 Diyanet takvimi ile belli oldu. 19 Şubat tarihinde başlayan mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günleri yaklaşırken, Kadir Gecesi hangi gün, Ramazanın kaçıncı gecesi Kadir Gecesi? sorusu da İslam aleminde gündeme geldi. Kur’an-ı Kerîm’in inmeye başladığı bir gece olması hasebiyle mübarek Kadir Gecesi, bu sene de ibadetler ile idrak edilecek. Ramazanın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan geceyi gösteren Kadir Gecesi "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır. Peki, Kadir Gecesi ne zaman 2026, hangi gün? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, 2026 Kadir Gecesi tarihi, önemi ve ayrıntılar...